'Zamanı gelen gider'

AKŞAM

TRABZONSPOR Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Bordo-Mavili kulüpte elde edilen mali başarının sırrını açıkladı: “10 lira geliriniz varsa 30 liralık borcun atına giremezsiniz. Kulüplerde en büyük sıkıntı bu. Gelir gider dengesini bozup, kulübü ekonomik sıkıntıya sokmak. Sonra da ibra olup, yükü sonraki yönetime yüklemek. Geldiğimizde 185 milyon euro borç vardı. Yaptığımız şeyler basit. Kadro maliyetini düşürdük, giderleri kıstık, gelirleri artırdık. Ürün satışında yüzde 350 artış var. Çok verimli olan alt yapıyı gerektiği gibi kullanan bir Trabzonspor var. Anadolu kulüplerine baktığımızda gelirlerinin yüzde 80’i naklen yayın. Bizde bu rakam yüzde 40. Biraz daha aşağıya düşmeli.

GÜVENCEMiZ BU GENÇLER

Ürün ve oyuncu satışı önemli kalem. Trabzonspor bugüne kadar transferde para kaybeden bir kulüptü. Kazanması lazım. 4 malum kalem var. Gayrimenkul işine girecek, maden arayacak halimiz yok. Trabzonspor’un gideri 250 milyon mira, geliri 330 milyon lira. Düzgün yönetilirse her sene 80 milyonu kenara koyabilirsiniz. Oyuncu zamanı geldiğinde gider. Futbol alemine tavsiyem U19, U17 takımımızı izlesinler. Çok yetenekli futbolcularımız var. İşte bu futbolcu ihracatı olmalı. Transferden bir futbol kulübünün para kazanması lazım. O anlamda Trabzonspor’un ekonomisinin güvencesi bu gençler.”

MARKA DEĞERi ZARAR GÖRÜYOR

TRABZONSPOR Başkanı Ahmet Ağaoğlu, TFF ve kurullarını göreve çağırdı: “Futbolun marka değerinin büyük zarar gördüğüne inanıyorum. Gözümüzün önünde olaylar oluyor. Herkesin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi lazım. Öncelikle o sorumluluğu, futbolu yönetmek adına o görevi üstlenenlerin yerine getirmesi lazım, çok dikkatli olmaları lazım. Futbolun marka değerini korumakla yükümlü olan kurum başta TFF ve federasyonun kurullarıdır. Kulüplerin gösterdiği hassasiyeti federasyon ve kurumları da göstermek zorunda.”

YABANCILARDA KAÇAK VAR

AĞAOĞLU: “Futbolla alakalı ekonomik anlamda bütün kaçaklar, yabancı transferinde yaşandı. Bütün borçlar, çok aşırı rakamlarla önümüze gelen yabancı transferlerle oluştu. Transfer yasakları, UEFA’daki dosyalar… Üretip satmak zorundayız. Bunun böyle olması lazım. Bunu bir nebze becerebildiğimiz için kulübün ekonomisi bu noktaya geldi.”

HERKES DÖNÜYOR

AHMET AĞAOĞLU: “Yarışın içindeyiz. Tahmin ediyorum milli aradan sonra Abdülkadir Ömür dışındaki bütün futbolcular oynayabilecek durumda takıma dönecek. Ekuban geldi, rehabilitasyon dönemini İtalya’da tamamladı. Bir iki hafta içinde tamamen oynayabilecek seviyeye gelecek. Sosa ile Obi aynı şekilde... Daniel (Sturridge) de kendi ifadesiyle ‘Ankaragücü maçında sahada olurum.”