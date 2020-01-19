'Zaman gösterecek'

AKŞAM
Golcü oyuncu, “F.Bahçe çok büyük bir kulüp. Benimle ilgileniyorlar ama resmi teklif gelmedi. Zaman neler gösterir bilemeyiz. Sözleşmem var. Mutluyum” dedi.
VEDAT Muriqi’in ikinci sarı karttan kırmızı kart görmesinin ardından sosyal medyada rakip takım taraftarları isyan etti.
Beşiktaş’ın altyapısına seçilen tek kız olan Elif Can AKŞAM’a konuştu. Bu akşam Sivasspor maçının devre arasında Vodafone Park’ta taraftarın huzuruna çıkacak olan Elif Can, “Ronaldo’nun tekniklerini izleyip, taklit ederek futbolu öğrendim. Beşiktaş’a seçilince şok oldum” dedi.
F.BAHÇE’NİN gündeminde olan Romarinho, Sarı Lacivertlilerin kendisi ile ilgilendiğini doğruladı.
Burnley Menajeri Dyche, “Muriqi transferi mümkün değil. 25 milyon euro gibi rakam hayallerimin dışında” diyerek transferin gerçekleşmeyeceğini söyledi.
AJAX’A kiralık giden Babel, Hollanda basınına konuştu.
G.Saray ve F.Bahçe, Napoli’nin Alman futbolcusu için karşı karşıya geldi.
“Hocamızla 31 Aralık’ta görüştük. Kendisine bu konuyu sordum. ‘Bir şey olsa size getiririz’ dedi. Daha sonraki transfer toplantısında da Arda Turan’ın ‘A’sı bile geçmedi. Bu konu bize intikal etmedi.”