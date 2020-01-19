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aksam.com.tr
  • 19 Ocak 2020 Pazar 08:00
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  • 19 Ocak 2020 Pazar 08:00

'Zaman gösterecek'

'Zaman gösterecek'

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F.BAHÇE’NİN gündeminde olan Romarinho, Sarı Lacivertlilerin kendisi ile ilgilendiğini doğruladı.

AKŞAM

Golcü oyuncu, “F.Bahçe çok büyük bir kulüp. Benimle ilgileniyorlar ama resmi teklif gelmedi. Zaman neler gösterir bilemeyiz. Sözleşmem var. Mutluyum” dedi.

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'Zaman gösterecek'
'Zaman gösterecek'

'Zaman gösterecek'

F.BAHÇE’NİN gündeminde olan Romarinho, Sarı Lacivertlilerin kendisi ile ilgilendiğini doğruladı.

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