'Zaman değil destek istiyorum'

Abdullah Avcı, Beşiktaş taraftarından beklentisini açıkladı: “Saha dışındaki konularla ilgilenmeyeceğim. Beşiktaş taraftarı çok sağ duyuludur. Biz taraftardan zaman değil, destek istiyoruz. Beşiktaş her zaman şampiyonluğa oynar. Taraftar da o desteği bize verecektir.”

AKŞAM

BEŞİKTAŞ Teknik Direktörü Abdullah Avcı basın toplantısında camiaya ve spor kamuoyuna önemli mesajlar verdi: Hızlı bir değişim var ama her şey çabuk oluşmuyor. Bu süreçte neleri dizayn edeceğiz, çalışıyoruz. Başlangıçlar ve sonraları nasıl olacak. Bunun için teknik heyet olarak çalışıyoruz. Ben sahanın içinde kalmaya çalışan, oyunu geliştirmeye çalışan bir teknik adamım. Buraya geldiğimde gördüm ki bize inanılmaz hizmet eden ve ayaklarımızı yerden kesen bir personel var. Saha dışındaki konularla ilgilenmeyeceğim, saha içinde kalmaya devam edeceğim. Beşiktaş taraftarı çok sağ duyulu taraftardır. Biz Beşiktaş taraftarından zaman istemiyoruz, destek istiyoruz. Beşiktaş her zaman şampiyonluğa oynar. O desteği de Beşiktaş taraftarı bize verecektir diye düşünüyorum.

ŞAMPiYONLUK YAŞAMAK iSTiYORUM

Zaman zaman olumsuzluklar da yaşasak, güler yüzümüzü kimseden eksik etmemeliyiz. İlk defa tesiste kaldım, yorgundum. Başımı kaldırdığımda hayatımda Beşiktaş arması vardı. O seni tekrar ayağa kaldırıyor. Zaman istemiyorum, destek istiyorum. Bunu anlayabilecek çok sağ duyulu bir Beşiktaş seyircisi var. Bunu rakip olarak da yaşamış biriyim. Güler yüzümüz eksik olmasın. Beşiktaş kulübüne şampiyonluk yaşatmaya geldik. Belki de bunu yaşamayı en çok isteyen teknik adam benim. Beşiktaş seyircisinin tutkusu çok farklı, bunu hissettiriyor. Ailemle beraber caddede arabanın önünü kestiler. Bu sevgi çok önemli. Biz de onlara layık olmaya çalışacağız.

GOLCÜ LAZIM

ABDULLAH Avcı gündeme dair soruları cevaplarken, şu bilgileri verdi:

¦ Burak ve Karius dışında herkes pazartesinden itibaren takımla birlikte olacak.

¦ Topu tutan kadar oynayan kaleci de önemli. Karius’la görüştüm, mutlu oldu.

¦ Sol stoper aldık, bir golcü ve bir de yerli kaleciye ihtiyacımız var. Yönetim çalışıyor.

¦ Quaresma ile görüştüm. Sistemle ve insani konularla ilgili konuştuk. Son derece olumlu, sağlıklı dönüşler oldu.

¦ Orhan Ak’ın kendisi ve Başkanımız görüşlerini çok net açıkladı. Ben Orhan Ak’tan yararlanmaya devam edeceğim.

¦ Sistem konusunda esnek olacağız. Oyuncuya ve duruma göre sistem değişebilir.

¦ ‘Rakiplerimiz şu kadar para harcadı, biz de onlarla yarışmak için harcayalım’ düşüncesi doğru değil. Akıllı para harcamalı.

¦ Medel’i beğeniyorum. Oğuzhan’la görüştüm, iletişimimiz gayet iyi.

¦ Kartal, Erdem ve Muhayyer bizimle devam edecek. Ön plana çıktılar. Alt yapıdan 2-3 oyuncu takıma katma düşüncesindeyim.