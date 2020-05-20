Zago'nun çalıştırdığı Kashima Antlers, Douglas'a talip oldu

Sivasspor'da gösterdiği başarılı performansın ardından Beşiktaş'ın yolunu tutan ancak Siyah-Beyazlılarda bir türlü göze giremeyen Douglas'a Japonya'nın Kashima Antlers takımı talip oldu.

Beşiktaş'a Japonya'dan müjdeli bir transfer haberi geldi. Sezon başında Sivasspor'la sözleşmesi bittiği için bedelsiz olarak transfer edilen Douglas'a, Japonya'nın Kashima Antlers takımı talip oldu.



Siyah-beyazlıların eski oyuncusu Zago'nun çalıştırdığı Kashima, bu sezon siyah- beyazlıların neredeyse hiç faydalanamadığı sambacı için 1 milyon euro bonservis bedeli teklif etti.

Beşiktaş'ın sözleşmesini feshetmeye hazırlandığı Douglas için gelen bu teklif yöneticileri çok memnun etti. Tedavisi için ülkesinde bulunan Douglas'a bu teklifi kabul etmesi için baskı yapılacağı iddia edildi.

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