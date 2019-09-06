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Yüzde 75 'alın' çıktı

Yüzde 75 'alın' çıktı

Trabzonspor’un genç kalecisi Uğurcan Çakır için düzenlenen ankette, Liverpool taraftarlarının yüzde 75’i, “Alınmalı” seçeneğini işaretledi. Anket devam ediyor.

AKŞAM

F.BAHÇE maçında Liverpool scoutları tarafından takip edilen ve beğenilen Uğurcan Çakır için, readliverpoolfc. com anket düzenledi. Ankete katılan taraftarların yüzde 75’i genç fi le bekçisinin alınması yönünde oy kullanırken, “Hayır” seçeneğini işaretleyenler sadece yüzde 15’te kaldı. Sitede yapılan değerlendirme haberde ise, “23 yaşında ve gelişmek için hala çok zamanı var. Uzun vadeli yatırım için harika bir seçim olur. Kesinlikle Liverpool’da oynayacak yeteneğe sahip. Ancak onu 14 milyon sterline almak mümkün olmayacak. Çünkü fiyatı yükseliyor. Kırmızılar’ın kesinlikle takip etmesi gereken bir transfer” denildi.

 

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