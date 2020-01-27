Yuto Nagatomo'yla ilgilendiği iddia edilen Bologna, Fabio Coentrao'yu transfer ediyor

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Serie A’da 21.hafta sonunda 27 puan toplayan ve şu anda 11.sırada yer alan Bologna’nın neden Nagatomo’yla ilgilenmediği ortaya çıktı.
NAGATOMO'NUN YERİNE COENTRAO
Denswil, Mbaye gibi tercihleri olmasına rağmen orijinal sol bek arayan Bologna’nın Portekizli futbolcu Coentrao’ya imza attıracağı öğrenilirken, Sinisa Mihajlovic’in bu transfere onay verdiği ve 31 yaşındaki oyuncunun kısa bir süre içerisinde imza atacağı belirtildi. Rio Ave’de 23 maçta 5 asist yapan Coentrao daha önce Real Madrid, Monaco, Benfica formaları giyerken, tecrübeli isim 51 kez Portekiz Milli Takımı’na seçildi.
Bonservisi elinde olan Fabio Coentrao’nun Bologna’ya herhangi bir maliyetinin olmayacağı biliniyor.
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Sol bek arayışlarına devam eden ve Ricardo Rodriguez’le bu mevkideki problemini çözmeye hazırlanan Fenerbahçe’nin İsviçreli yıldızdan önce C.Palace forması giyen Patrick Van Aanholt’a gittiği ortaya çıktı.
Nagatomo'yla ilgilendiği iddia edilen Bologna'nın Fabio Coentrao'ya imza attıracağı belirtildi.
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