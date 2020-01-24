Yuto Nagatomo'nun transferini imkansız kılan engel

Galatasaray'da ayrılması beklenen Yuto Nagatomo'nun önüne pasaport engeli çıktı. Bologna'nın istediği Japon oyuncunun AB vatandaşlığının bulunmaması transferi de zora soktu.
Kadrosunda Avrupa Birliği vatandaşı olmayan 3 oyuncusu olan İtalyan ekibi bir oyuncusunu göndermeden Nagatomo'yu kadrosuna katamıyor.
TERİM'İN NAGATOMO AÇIKLAMASI
Bu arada Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Nagatomo için şu açıklamayı yaptı; "Nagatomo, benim futbol hayatımda gördüğüm ender profesyonel oyunculardan biri. Futbolculuğu ve karakteriyle bizim için çok değerli bir oyuncu. Kendisi ile konuştum. Nagatomo bize çok büyük hizmetler yaptı. Karşılıklı hiçbir sıkıntımız yok. Birbirimizi çok seviyoruz. Nagatomo bir fırsat bulursa gidecek ama kalırsa başımızın üzerinde yeri var. Bir derdimiz, sıkıntımız yok. Hala antrenmanların en çok çalışanı. Denilen her şeyi yapıyor. Böyle futbolcuyu bulmak çok zor. Keşke çok daha önce karşılaşsaydık. Nagatomo'yu kırmak kimsenin aklına gelmez. O nasıl isterse öyle davranacağız."
(Sabah)
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