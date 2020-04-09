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aksam.com.tr
  • 09 Nisan 2020 Perşembe 10:01
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  • 09 Nisan 2020 Perşembe 10:01

Yuto Nagatomo kariyerini ülkesi Japonya'da sürdürecek

Yuto Nagatomo kariyerini ülkesi Japonya'da sürdürecek

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Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonu sona erecek olan ve devre arasında adı TFF listesinden çıkarılan ve Süper Lig maçlarında oynayamayan Yuto Nagatomo'nun yeni adresi belli oldu.

Sezon sonunda Galatasaray'la sözleşmesi sona erecek olan ve devre arasında adı TFF listesinden çıkarılan Yuto Nagatomo, kontrat bitiminde ülkesi Japonya'ya dönecek.

34 yaşındaki futbolcunun birkaç yıl daha aktif futbol oynadıktan sonra kariyerini farklı bir şekilde sürdüreceği öğrenildi.

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