Yuto Nagatomo kariyerini ülkesi Japonya'da sürdürecek

SPOR GÜNDEMİ

Süper Lig devinden yeni sezonun ilk transferi! Anlaşma tamam Süper Lig devinden yeni sezonun ilk transferi! Anlaşma tamam Beşiktaş'ta son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Siyah-Beyazlılar, 10 gün önce Sparta Prag ile olan sözleşmesini tek taraflı fesheden 24 yaşındaki orta saha Martin Hasek ile prensip anlaşmasına vardı.

Yönetim, Falcao'dan aldığı cevap karşısında buz kesildi! Yönetim, Falcao'dan aldığı cevap karşısında buz kesildi! Kolombiya'da Galatasaray'ın maçlarını veren kanalın sorumlusu Jaime Para'dan müthiş iddia: “Eğer Galatasaray Yönetimi Falcao'nun ücretinde indirim yapmak konusunda ısrarcı olmazsa, kesin olarak Cim-Bom'da devam eder. Çünkü Arap ülkelerinden gelen teklifleri kabul etmedi. Ama Galatasaray'ın ücrette indirim teklifini de kabul etmiyor”

Engin Fırat, AKŞAM'a konuştu: Tabii ki Fenerbahçe ilgimi çeker Engin Fırat, AKŞAM'a konuştu: Tabii ki Fenerbahçe ilgimi çeker Moldova Milli Takımı'nın hocası Engin Fırat AKŞAM'a çok özel açıklamalar yaptı: “Zaten bir çok yerden teklifler alıyorum. Ama sonuçta Moldova ile sözleşmem var ve beni isteyenin onlarla görüşmesi lazım. Fenerbahçe'yi soruyorsanız, tabii ki ilgimi çeker. Ancak resmi bir teklif yok.”

Fener'in sağ kanadını uçurmaya geliyor Fener'in sağ kanadını uçurmaya geliyor Fenerbahçe, Sevilla'nın Monaco'dan 25 milyon Euro karşılığında kadrosuna kattığı ancak beklentilerin çok altında kalan sağ kanat Rony Lopes'i transfer etmek istiyor. Kanarya'nın B planı ise Samu Castillejo.

Galatasaray'dan örnek davranış! Sağlık Bakanlığı'na tahsis edilecek Galatasaray'dan örnek davranış! Sağlık Bakanlığı'na tahsis edilecek Galatasaray, Covid-19 döneminde yaptığı bağışla elini taşın altına koyarken bir katkıya daha imza atmak istiyor. Sarı-kırmızılı yönetimin Mecidiyeköy'de boş durumdaki oteli ihtiyaç olması durumunda Sağlık Bakanlığı'nın emrine vereceği bildirildi.

Garry Rodrigues için müthiş iddia! Kimse bunu beklemiyordu Garry Rodrigues için müthiş iddia! Kimse bunu beklemiyordu Fenerbahçe'nin Al-Ittihad'dan 2 yıllığına kiraladığı Garry Rodrigues'e Portekiz devi Porto talip oldu.