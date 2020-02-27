Yuto Nagatomo Galatasaray'dan ayrılmak için sponsor bekliyor

YUTO Nagatomo’yla ilgilenen Brezilya ekibi Vasco, bu transfer için sponsor arıyor.

AKŞAM

YUTO Nagatomo’yla ilgilenen Brezilya ekibi Vasco, bu transfer için sponsor arıyor. Bir Japon şirketiyle temas halinde bulunan Vasco, futbolcunun maaşını bu şekilde karşılamayı planlıyor. Oyuncunun mukavelesi biteceği için bonservis bedeli ödenmeyecek. Nagatomo’yla ilgili daha önce de bazı İtalyan ve Japon ekiplerinin adı geçmişti.