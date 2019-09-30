Yuto Nagatomo eski günlerini mumla arıyor!

TM Dijital Haber Merkezi

Geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi’nde oynayan Schalke maçında göğsüne top gelerek rahatsızlanan ve akciğer sönmesi rahatsızlığı yaşayan Nagatomo’nun fizik olarak bir daha eski durumuna gelmemesi dikkatlerden kaçmadı.

NAGATOMO'NUN DURUMUNU GÖRENLER 'LİNNES NEREDE' DİYOR

Sarı kırmızılı formayla 8 maçta görev almasına rağmen alışılagelmiş formundan çok uzakta kaldığı görünen Nagatomo derbide de çok etkisiz kalırken, Japon futbolcunun topu saklama çabası sırasında Fenerbahçeli oyuncular karşısında çaresiz kalması taraftarları öfkelendirdi. Eskiye oranla ileri çıkışlarını neredeyse hiç yapamayan ve hücuma katkı vermeyen 33 yaşındaki Yuto gözden düşerken, Linnes gibi çalışkan, fizik olarak yeterli görünen oyuncunun kadro dışı bırakılması Fatih Terim’in tercihlerinin sorgulanmasına neden oldu.