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aksam.com.tr
  • 28 Mayıs 2020 Perşembe 09:30
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Yuto Nagatomo Beşiktaş'a önerildi

Yuto Nagatomo Beşiktaş'a önerildi

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Sol bek transferi için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'a menajerler tarafından Yuto Nagatomo önerildi. Siyah-Beyazlılar, Japon futbolcuyu değerlendirmeye alırken bu bölge için Fabrice N'Sakala ile de temaslar sürüyor.

Beşiktaş Yönetimi, yeni sezon için ihtiyaç duyulan bölgelere transfer için arayışlarını sürdürürken menajerler siyah beyazlılara birçok isim öneriyor.

Kulübe başta kaleci olmak üzere sağ kanat, sol kanat ve orta sahaya birçok oyuncu öneren menajerler, Beşiktaş kulüp binasının kapısına adeta karargah kurdular.

BİRÇOK İSİM VAR

Menajerlerin kulüp yöneticilerine önerdiği isimler arasında Fabrice N'Sakala, Yuto Nagatomo, Çağlar Şahin, Fidan Aliti ve Emir Umit bulunuyor. Bu isimlerden en dikkat çekici isimse Nagatomo.

Galatasaray'da yabancı kontenjanına takılan ve lisansı dondurulan Japon sol bek, sezon sonunda serbest kalacak. Siyah beyazlı yönetim diğer isimler gibi Nagatomo'yu da değerlendirmeye aldı. Siyah beyazlılar bu bölgeye N'Sakala'yı da düşünüyor.

Beşiktaşlı idarecilerin, sözleşmesi sezon sonu bitecek olan 33 yaşındaki sol beke imza parası olmaksızın 500 bin euro + bonuslar karşılığı 1+1 senelik teklifte bulunacağı iddia ediliyor.

(Sabah)

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Nagatomo adım adım ezeli rakibe

Nagatomo adım adım ezeli rakibe

Sol bek transferi için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'a menajerler tarafından Yuto Nagatomo önerildi. Siyah-Beyazlılar, Japon futbolcuyu değerlendirmeye alırken bu bölge için Fabrice N'Sakala ile de temaslar sürüyor.
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