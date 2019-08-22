SPOR GÜNDEMİ

Transferdeki açığı Yunus kapatacak Transferdeki açığı Yunus kapatacak G.Saray, 2.9 milyon euroluk bütçe açığını kapatmak için Yunus Akgün ve Linnes’ten birini satmaya çalışıyor.

Yuto İtalya'ya dönüyor Yuto İtalya'ya dönüyor İTALYAN basınına göre, Cristiano Biraghi’nin yerine sol bek arayan Fiorentina, daha önce uzun yıllar Serie A’da top koşturan Nagatomo’yu opsiyonları arasında tutuyor.

N'Koudou'yu bitiren Beşiktaş, İngilere'den bir transfer daha yapıyor N'Koudou'yu bitiren Beşiktaş, İngilere'den bir transfer daha yapıyor Burak Yılmaz’dan sakatlığı nedeniyle sezonun ilk haftasında yararlanamayan Beşiktaş’ta forvet transferi için düğmeye basılırken, İngiltere’ye giden Başkan Fikret Orman’ın Steve Mounie için Huddersfield’le pazarlıklarını sürdürdüğü bildirildi.

'Falcao akıllı, başarılı olur' 'Falcao akıllı, başarılı olur' Bir dönem Beşiktaş’ın kalesini koruyan Cordoba, vatandaşını analiz etti: “Falcao kendine nasıl bakacağını biliyor. İstanbul çok özel bir şehir. Bazılarını şaşırtıyor ama Falcao o tarz biri değil. Akıllı bir golcü ve Türkiye’de başarılı olacaktır.”

Fatih Terim'den Falcao'ya özel yeni plan Fatih Terim'den Falcao'ya özel yeni plan Fatih Terim, Kolombiyalı yıldıza göre oyun planını değiştirecek. Eğer Falcao gelirse ve Diagne kalırsa onunla birlikte çift forvet olarak görev yapacak. Tek başına oynarsa Ryan Babel kendisine yakın oynayacak.

Haydi Fırtına, Komşu'da es! Haydi Fırtına, Komşu'da es! FIRTINA bugün AEK ile UEFA Avrupa Ligi play-off maçına çıkıyor. İşte iki takımın da muhtemel 11’leri…