Yusuf Yazıcı'yı transfer edemeyen Lazio, Mijat Gacinovic'i kadrosuna katıyor

Yusuf Yazıcı'yı Lille'e kaptıran Lazio, Mijat Gacinovic için E.Frankfurt'la anlaşmak üzere.

TM Dijital Haber Merkezi

Sergej Milinkovic Savic’i Manchester United’a gönderip Yusuf Yazıcı’yı transfer etmek isteyen Lazio, milli futbolcudan vazgeçti. Oyuncunun Lille’i tercih etmesi sebebiyle listedeki diğer futbolcularla bağlantıya geçen Iglı Tare’nin E.Frankfurt’ta oynayan Gacinovic’le anlaşmak üzere olduğu bildirilirken, Lazio’nun 24 yaşındaki yıldız için 15 milyon euro’yu gözden çıkardığı ifade edildi.

GACİNOVİC LAZİO'YA...

Yusuf Yazıcı’yı Lille’e kaptıran Serie A devi, geçtiğimiz sezon E.Frankfurt formasıyla 44 maçta 2 gol 6 asistlik performans gösterirken, oyuncunun Simeone İnzaghi tarafından da kabul edildiği ve İtalyan teknik adamın Sırp yıldızın yerini bir başka Sırbistanlı futbolcuyla doldurmayı düşündüğü bildirildi.