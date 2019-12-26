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  3. Yusuf Yazıcı'yı dünyaca ünlü doktor ameliyat edip EURO 2020'ye yetiştirecek

Yusuf Yazıcı'yı dünyaca ünlü doktor ameliyat edip EURO 2020'ye yetiştirecek

Yusuf Yazıcı'yı dünyaca ünlü doktor ameliyat edip EURO 2020'ye yetiştirecek

Lille’in Monaco ile oynadığı maçta çapraz bağları kopan Yusuf Yazıcı, Roma’da dünyaca ünlü Profesör Doktor Pier Paolo Mariani tarafından ameliyat edilecek. Mariani, dünyaca ünlü futbolcuları kısa sürede sahalara döndürmesiyle tanınıyor.

Fransa Ligue 1'de Monaco ile Lille arasında oynanan maçta sakatlanan ve çapraz bağları kopan Yusuf Yazıcı'nın tedavisi, İtalya'nın başkenti Roma'da devam edecek.

Milli futbolcunun ameliyatını ise Roma kulübünün de doktoru olan dünyaca ünlü isim Profesör Doktor Pier Paolo Mariani yapacak.

Ameliyat ve 4 aylık rehabilitasyon süreci, FIFA standartlarına uygun 47 dünyaca ünlü klinikten biri olan Villa Stuart Spor'da gerçekleşecek.

Profesör Pier Paolo Mariani, dünyaca ünlü futbolcuları kısa sürede sahalara döndürmesiyle tanınıyor.

Olympique Lyon forması giyen Memphis Depay ile Roma'nın efsanesi Francesco Totti, bu isimlerden bazıları.

Yusuf Yazıcı'nın A Milli Takım ile birlikte EURO 2020'de yer alması hedefleniyor.


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