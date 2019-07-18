Yusuf Yazıcı'nın Lille'e transferi an meselesi

AKŞAM

Bordo-Mavililer, Fransız ekibinin 15 milyon euro artı satıştan yüzde 10 pay teklifi ni dikkate almadı. Fransızlar’ın ayrıca parayı 4 taksitle ödeme önerisi de Bordo-Mavili cephede tepkiyle karşılandı. Yusuf Yazıcı’nın gitmek istemesi nedeniyle Lille’e kolaylık sağlayan Trabzonspor, 20 milyon euroluk talebini 17’ye, satıştan yüzde 25 pay talebini de yüzde 20’ye düşürdü. Bu şartları Fransız ekibi kabul ederse imzalar atılacak. Aksi halde Yusuf, Trabzonspor’la yoluna devam edecek.