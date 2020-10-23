Yusuf Yazıcı'nın hat-trick yaptığı maçta Lille, Sparta Prag'ı 4-1 mağlup etti

UEFA Avrupa Ligi H Grubu ilk maçında milli futbolcular Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz ve Zeki Çelik’in formasını giydiği Lille deplasmanda Sparta Prag’a konuk oldu. Letna Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada Yusuf Yazıcı 45+1’inci dakikada attığı golle takımını öne geçirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarıya hızlı başlayan ev sahibi ekip, 47’nci dakikada Dockal skora dengeyi getirdi. Lille, 60’ıncı dakikada Yusuf Yazıcı ve 66’ncı dakikada Ikone’nin golleriyle 3-1 geçti. 75’inci dakikada bir kez daha sahneye çıkan Yusuf Yazıcı, attığı golle maçın skorunu belirledi: 4-1.
Ev sahibi ekipte Krejci 23'üncü dakikada gördüğü kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Yaptığı hat-trick maçın yıldızı olan Yusuf Yazıcı, 80’inci dakikada yerini Weah’a bıraktı. Mücadeleye yedek kulübesinde başlayan Burak Yılmaz 63’üncü dakikada David’in yerine oyuna dahil olurken, diğer milli futbolcu Zeki Çelik ise mücadelede süre almadı.
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