Yusuf Yazıcı'dan sevindirici haber

Fransa Ligi’nin 19’uncu haftasında Lille’in Monaco ile oynadığı maçta sakatlanan ve 28 Aralık 2019’da Roma’da başarılı bir operasyon geçiren Yusuf Yazıcı, Antalya’da form tutuyor. Bireysel antrenmanlarını sürdüren milli futbolcu, doktorların onay vermesi durumunda Mayıs ayında takımıyla birlikte çalışmalara da başlayacak.
Antalya’da fizyoterapist eşliğinde fiziksel çalışmalar yapan milli yıldız, topla yaptığı idmanlarla da performansını yükseltiyor.
Yıldız futbolcu Arda Turan, en az 3-4 yıl daha üst düzey futbol oynama planının olduğunu belirtirken, Galatasaray'a olan sevgisi başta olmak üzere, gelecek hedefleriyle ilgili açıklamalar yaptı.
Fenerbahçe uzun süredir transfer yapmak istediği sol bek mevkisi için aradığı ismi sonunda buldu. Sarı lacivertliler, bir dönem Galatasaray'ın da peşinden koştuğu Asamoah ile anlaşma üzere...
Profesyonel Futbolcuların Statüsü ve Transfer Talimatının 19. maddesine göre; 31 Mayıs'ta sözleşmesi bitecek olan 180 futbolcu ve 6 hoca resmi maçlar devam edene kadar takımlarda kalacak. Uzayan sürede bir ücret alıp almayacakları ise net olarak belirlenmiş değil...
Avrupa'da bazı kulüpler sporcularla fesih yoluna giderken, bazıları oyuncu ücretlerinde indirime gidiyor. Türkiye'de ise yasal zemin buna uygun değil. Hukukçular, “Ücretler ödenmezse, sporcuya fesih hakkı doğar” görüşünde...
Liglere koronavirüs nedeniyle ara verildi ancak Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim mesaiye devam ediyor... Scout ekibine ev ödevi veren Terim, ara bitip tesislere dönüldüğünde önünde detaylı bir "potansiyeli olan, genç ve yetenekli futbolcular" raporu görmek istiyor.
Koronavirüs sebebiyle Türkiye'den ayrılan 32 yaşındaki orta saha oyuncusunun birkaç gün erken karar aldığı için Trabzonspor kariyerinin sona erdiği belirtildi.
A Milli Takım ve Fransız Lille Kulübü'nün yıldızı Yusuf Yazıcı, geçirdiği sağ diz ön çapraz bağ operasyonundan sonra form tutmaya başladı.