Yusuf Yazıcı'dan L'Euipe'e: Bu sezon sık sık gazetenizde manşet olacağım

Skorer

Lille'de gösterdiği harika performansla adından sıkça söz ettiren Yusuf Yazıcı, Fransız basınına konuştu. L'Eqiupe'e açıklamalar yapan milli futbolcumuz, “Milan maçı sonrası gazetenizde manşet olmuştum, size teşekkür ederim. Endişelenmeyin ama ben bu sezon sık sık gazetenizde manşet olacağım” ifadelerini kullandı.

Fransa’da Lille formasıyla kariyerinin en iyi sezonunu geçiren Yusuf Yazıcı, L’Equipe’in ilgisini çekmeye devam ediyor. Bu sezon özellikle gol ve asist katkısıyla hem kendi kariyerinin en iyi dönemini yakalayan hem de takımına doğrudan başarı sağlayan Yusuf, ünlü gazeteye tam sayfa röportaj verdi.



"SIK SIK GAZETENİZDE MANŞET OLACAĞIM"

Bu sezon yakaladıkları başarı ve çıkışta Burak Yılmaz transferinin etkili olduğunu belirten 23 yaşındaki futbolcu, iddialı açıklamalar yaptı. UEFA Avrupa Ligi’nde Milan’a karşı 3 gol attıktan sonra manşet olduğu hatırlatılan Yusuf, “Kendimi bu sezon gerçekten iyi hissediyorum. Lille’de çok mutluyum. Milan maçı sonrası gazetenizde manşet olmuştum, size de teşekkür ederim. Endişelenmeyin ama ben bu sezon sık sık gazetenizde manşet olacağım” dedi.

BURAK YILMAZ VURGUSU

Burak Yılmaz’ın etkisinden söz eden genç yıldız, “Hem benim performansının gelişmesinde hem takımın ileri gitmesinde hem de teknik direktör Galtier’nin sisteminin takıma adapte edilmesinde Burak Yılmaz’ın liderliği önemli oldu” diye konuştu.

"İLK GELDİĞİMDEKİ ACELECİ HAREKETLERİM BENİ OLUMSUZ ETKİLEDİ"

Hem ilk dönemdeki alışma süreci hem de sakatlık zamanlarını aktaran Yusuf Yazıcı, “Sıkıntı yaşadım, acı çektim. İlk geldiğimde acele ederek, ‘Alışma sürecim bitti’ dedim. Bu aceleci hareketlerim beni olumsuz etkiledi. Ancak sakatlığım sonrası bazı durumları fark ettim. Çok çalıştım, daha çok istedim. Şimdi meyvelerini topluyorum. Bana göre daha iyi bir oyuncu oldum. Teknik direktör Galtier de benim iyi bir seviyeye çıkmamı sağladı, ona da teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

GOL SEVİNCİNİN HİKAYESİ



Yusuf Yazıcı artık ünlenen gol sevincini de L’Equipe ile paylaştı. Yusuf, “3 ay önce arkadaşlarımla bir takım toplantısında karar verdik. İsmimin baş harfi Y olduğu için bana böyle bir hareket anlattılar. Benim de hoşuma gitti. Dijon maçında da bir baktım, herkes yanıma geldi. Arkadaşlarım ‘haydi hareketimizi yapalım’ dedi. Gerçekten çok hoşuma gitti. Takım arkadaşlarımla artık aile gibiyiz, çok iyi bir ortamımız var. Kardeş gibiyiz hepimiz” diye konuştu.

BURAK KAPAKTA



Bu sezon Ligue 1’de zirve yarışında olan Lille’in PSG maçı için anonsunda Burak Yılmaz ön plana çıkarıldı. L’Equipe’in birinci sayfasındaki manşette Lille’den Burak Yılmaz’ın fotoğrafı tam sayfa kullanıldı. PSG’den de Neymar’ın sakatlığında Verratti ön plana çıkarıldı.