Yusuf Yazıcı'dan 'dedem' dediği Özkan Sümer'e duygusal veda

Trabzonspor ile özdeşleşen isimlerden Özkan Sümer'in vefatının ardından bordo-mavili takımın altyapısında yetişen Yusuf Yazıcı, sosyal paylaşım sitesi Instagram hesabından eski antrenörüne duygusal bir veda mektubu yazdı.
Yusuf Yazıcı, paylaşımında "Hayat tam bir senaryo değil; hiçbir zaman, hiç kimse için de olmadı. Hep bir şeylerin eksikliğini çekti insan, hep öğrenmek, daha fazlasını elde etmek istedi. Benim hiç dedem olmadı. Hayat, ben onları göremeden bu dünyadan almış ikisini de. O yüzden benim dedem Özkan Sümer'di." ifadelerini kullandı.
Yusuf, mektubuna şöyle devam etti:
"İlk hocam, akıl hocam, zora düştüğümde yardıma koşan, iyi günümde ilk sevinen, kötü günümde hep yanımda olan. Aklıma ve gönlüme futbol sevgisi düştüğü zamanlarda bizim coğrafyamızın efsanesiydi o. Farklı yürürdü, farklı düşünürdü, farklı konuşurdu. Bugün bir şekilde kaderimi yeşil sahalarda çizebiliyorsam onun sayesindedir. 'Hayallerim çok büyük hocam.' dediğimde, 'Hayallerini sınırlama oğlum. Senin yeteneğin çok büyük. Gideceksin ve bütün dünyaya buralarda ne kadar yetenekli çocuklar olduğunu göstereceksin.' diyecek kadar yön gösterici; hiçbir sebep yokken yanına gitmek, onunla aynı ortamda olmak isteyeceğiniz kadar bilge bir insandı. Her anlamda çok fazlaydı."
Yusuf Yazıcı, paylaşımında ayrıca şu ifadelere yer verdi:
"Dün gece valizimi hazırlarken son maçta giydiğim formayı kenara ayırdım, imzaladım. Yılbaşında ziyarete gittiğimde yanımda götürür, altyapıdaki o çelimsiz çocuğun hayalleri peşinde koşmaya devam ettiğini görürse yüzüne ince bir gülümseme yerleşir diye düşündüm. Sabah kalktım, hayatın bu sefer Özkan dedemi benden aldığını öğrendim. Hocam, bugün bir yerlerde futbol oynayabiliyor, futbola ilişkin birkaç cümle edebiliyorsak senin sayendedir. Formayı imzaladım ama sana yetişemedim. Affet. Mekanın cennet olsun Dedem..."
Beşiktaş, 28 yaşındaki başarılı forvetle 3 yıllık ve her yılı performans opsiyonlu sözleşme imzaladı. Kamerunlu yıldız Siyah-Beyazlı kulüpten yıllık 13 milyon TL alacak. Serbest kalır maddesi ise 11 milyon euro.
Fenerbahçe: "Yapılan rutin Covid-19 testlerinde; bir futbolcu ve bir idari personelimizin test sonuçları pozitif gelmiştir."
Galatasaray'ın devre arasında ücretine zam yapmaya hazırlandığı Taylan Antalyalı'ya İtalyan ekipleri Sassuolo, Bologba ve Cagliari talip oldu. Ocak ayında Marcao'ya teklif bekleyen Cimbom, Taylan'ı satmaya sıcak bakmıyor.
Fenerbahçe'nin topun ağzındaki teknik direktörü Erol Bulut'un fesih maddesi ortaya çıktı.
Marcelo Saracchi ile yollarını ayırma kararı alan Galatasaray, milli sol bek Umut Meraş için Le Havre'a teklif yapmaya hazırlanıyor.
Süper Lig'de henüz 13 hafta geride kalmış olmasına rağmen Tisserand ve Lemos'un yaptığı hatalardan epey canı yanan Fenerbahçe, devre arasında stoper transfer yapmaya hazırlanıyor. Sportif Direktör Emre Belözoğlu'nun Arsenal'de forma giyen Sokratis Papastathopulos için geçtiğimiz günlerde Londra'ya gittiği ortaya çıktı. İngiliz ekibinde kadroya giremeyen 32 yaşındaki savunmacının Sarı-Lacivertlilere gelmeye sıcak baktığı belirtiliyor.