Yusuf Yazıcı, yıldızları solladı

UEFA Euro 2020 resmi Twitter hesabının, "Haftanın en iyi performansı" anketine milli oyuncu Yusuf Yazıcı damga vurdu. Bu sezona fırtına gibi başlayan Yusuf, 13 maçta 9 gole imza atarak Avrupa’da adından söz ettirmeye devam ediyor. Ligdeki son Lorient maçını da boş geçmeyen ve 2 gol 1 asistlik performans sergileyen Yusuf Yazıcı; Cristiano Ronaldo, Ciro Immobile ve Zlatan Ibrahimovic’i geride bırakarak, yaklaşık 50 bin kişinin oy kullandığı ankette 76.9 oy oranıyla ilk sırada yer aldı.
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Galatasaray, Azerbaycan'ın Ermenistan işgalindeki topraklarını kurtardığı operasyonda şehit düşen Murad Mammadov'un, "Futbol sevgisi değil bu; Galatasaray sevgisi. Bu da bitecek Murad Mammadov bir şey değil, benimle mezara kadar gidecek" sözlerinin de yer aldığı duygusal bir video paylaştı.
Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nda Fatih Karagümrük, sahasında karşı karşıya geldiği Esenler Erokspor'a 3-0'lık skorla mağlup oldu. Bu sonuçlar Esenler Erokspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda bir üst tura yükseldi.
Galatasaray'ın sahasında Kayserispor ile 1-1 berabere kaldığı maçta en çok tartışılan isim Muğdat Çelik'ti. Penaltıya sebebiyet verip takımını 10 kişi bırakan tecrübeli futbolcu, eleştirilere çok konuşulacak sözlerle cevap verdi. Muğdat, “Futbolcu ha maç satmış ha karısını satmış” dedi.
Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü Tur karşılaşmasında Süper Lig ekibi Yukatel Denizlispor, sahasında Misli.com 2'nci Lig'deki Ege ekiplerinden Turgutluspor'a 2-1 mağlup olarak elendi.
Süper Lig'de 9. hafta maçlarının ardından Şampiyonluk oranları güncellendi. Fenerbahçe'ye 1.80, Galatasaray'a 3.25, Beşiktaş'a 7.50, Alanyaspor'a 11.00, Başakşehir'e 12.00 ve Trabzonspor'a 30.00 oran verildi.