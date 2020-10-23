Yusuf Yazıcı UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın 11'inde

Galatasaray'da Falcao ve forma gerçeği ortaya çıktı

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in, performansı yetersiz görülen ve yüksek maliyeti nedeni ile de el yakan Radamel Falcao ile ilgili “Gelince 500 bin adet forma satarız dendi ama ancak 30 bin forma sattık” sözlerinin yankıları sürüyor.