Yusuf Yazıcı UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın 11'inde

Avrupa Ligi gruplarında ilk hafta maçlarının en iyi 11'i, UEFA'nın internet sitesinde duyuruldu.
Lille'in deplasmanda Sparta Prag'ı 4-1 mağlup ettiği maçta "hat-trick" yapan Yusuf Yazıcı'nın da yer aldığı kadro, şu şekilde:
Kaleci: Dominik Livakovic (Dinamo Zagreb).
Defans: James Tavernier (Rangers), David Luiz (Arsenal), Juan Foyth (Villarreal), Simen Jukleröd (Antwerp).
Orta saha: Karim Bellarabi (Bayer Leverkusen), Christoph Baumgartner (Hoffenheim), Nadiem Amiri (Bayer Leverkusen), Takefusa Kubo (Villarreal).
Forvet: Darwin Nunez (Benfica), Yusuf Yazıcı (Lille).
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in, performansı yetersiz görülen ve yüksek maliyeti nedeni ile de el yakan Radamel Falcao ile ilgili “Gelince 500 bin adet forma satarız dendi ama ancak 30 bin forma sattık” sözlerinin yankıları sürüyor.
Fransız ekibi Lille'de forma giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı, UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın 11'ine seçildi.
Beşiktaş'ın hocası Sergen Yalçın, kanatlarda yaşanan sıkıntı nedeniyle Denizlispor maçında sistem değişikliğine gitmeyi planlıyor. Orta sahada Dorukhan, Josef ve Atiba'nın, ileri üçlüde ise Aboubakar, Larin, Ghezzal'ın yer alması bekleniyor
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