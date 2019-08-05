Yusuf Yazıcı transfer görüşmesi için Fransa'ya gitti

Bordo-mavili kulüpten ayrılma kararını açıklayan Yazıcı'yı Trabzon Havalimanı'nda çok sayıda Trabzonspor taraftarı yolcu etti.
Yazıcı'yı havaalanında pankart açarak meşalelerle karşılayan taraftarlar, sarılarak helalleştikleri oyuncuyla fotoğraf çektirdi.
Taraftardan destek istedi
Taraftarlara kendisini yolcu etmeye geldikleri için teşekkür eden Yazıcı, "Şunu unutmayın ki ben gidiyorsam sizlerin sayesinde transfer oluyorum. Sizler benim her şeyimsiniz." dedi.
Trabzonsporluların kalbinin en en derinlerinde olacağını ifade eden Yazıcı,"Bir Erdoğdulu arkadaşınız olarak, bir kardeşiniz olarak Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmeye gidiyorum. Lütfen desteğinizi esirgemeyin." diye konuştu.
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