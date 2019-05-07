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  3. Yusuf Yazıcı transfer dedikodularına kulaklarını tıkadı

Yusuf Yazıcı transfer dedikodularına kulaklarını tıkadı

Yusuf Yazıcı transfer dedikodularına kulaklarını tıkadı

Trabzonspor’un başarılı oyuncusu Yusuf Yazıcı, hakkında çıkan transfer dedikodularıyla ilgili konuştu.

Transfere odaklanmadığını ifade eden genç oyuncu, "Transfer görüşmeleri sezon bitince yapılabilir. Ben maçlara odaklanmış durumdayım" dedi.

Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında sahasında İstikbal Mobilya Kayserispor’u 4-2 mağlup eden Trabzonspor’da Yusuf Yazıcı, attığı golü annesine armağan etti. Maça güzel başladıklarını belirten yıldız oyuncu, "Maça baskılı başladık. Golleri de bulduk ama çok basit hatalardan goller yedik. Sonunda kazanmasını bildik. Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Attığım golü ise beni bugünlere getiren anneme armağan ediyorum" dedi.

"Maçlara odaklandım"

Yusuf Yazıcı, Lille ve Manchester United temsilcilerinin kendisini izlemeleriyle alakalı olarak ise, "Lig daha bitmedi. Transfer görüşmeleri sezon bitince yapılıyor ama ben sadece hafta sonu oynayacağımız Atiker Konyaspor maçına odaklanmış durumdayım. Diğer konular benim dışımda yaşanan gelişmeler" ifadelerini kullandı.

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