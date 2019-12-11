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  3. Yusuf Yazıcı, Trabzonspor'a kazandırmaya devam ediyor

Yusuf Yazıcı, Trabzonspor'a kazandırmaya devam ediyor

Yusuf Yazıcı, Trabzonspor'a kazandırmaya devam ediyor

Trabzonspor'un sezon başında Lille'e 16 milyon 500 bin Euro'ya sattığı Yusuf Yazıcı'nın sözleşmesindeki detay nedeniyle kulübe 1 milyon Euro daha gelecek.

Trabzonspor'un sezon başında Lille'e 16 milyon 500 bin Euro'ya sattığı Yusuf Yazıcı'nın sözleşmesindeki detay nedeniyle kulübe 1 milyon Euro daha gelecek.

Anlaşmaya göre Yusuf'un 25 maça çıkması durumunda Lille'in Trabzonspor'a 1 milyon Euro daha ödemesi gerekecek. Sezon başından itibaren 22 maçta oynayan Yusuf, 4 maça daha çıkarsa Trabzonspor'un kasasına 1 milyon Euro girecek.

Trabzonspor'dan Fransa'nın Lille kulübüne transfer olan Yusuf Yazıcı için 16.5 milyon euro almıştı.

(Sabah)


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