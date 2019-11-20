Yusuf Yazıcı takım arkadaşı Jonathan Ikone'yi Müslüm Gürses ile coşturdu
Trabzonspor’dan Fransa’nın Lille takımına transfer olan milli futbolcu Yusuf Yazıcı, takım arkadaşı Jonathan Ikone’ye Müslüm Gürses şarkısı dinlettiği videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.
Milli futbolcu Yusuf Yazıcı, Lille’den takım arkadaşı Jonathan Ikone'ye Müslüm Gürses'in Dargınım şarkısını dinletti. Fransız futbolcu Ikone, Müslüm Gürses'i dinlerken kendinden geçti.
Yusuf Yazıcı da bu anları 'Bizden biri' yazarak sosyal medyada paylaştı.