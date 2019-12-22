Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,942
  • 6,5848
  • 282.553
  • 111177
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Yusuf Yazıcı sakatlandı! Yıldız oyuncunun durumu ciddi

Yusuf Yazıcı sakatlandı! Yıldız oyuncunun durumu ciddi

Yusuf Yazıcı sakatlandı! Yıldız oyuncunun durumu ciddi

Yusuf Yazıcı, Monaco - Lille maçınnı son bölümlerinde sakatlandı. Milli futbolcunun durumu hakkında ilk açıklama yapıldı.

Lille'de Yusuf Yazıcı şoku yaşanıyor. Monaco deplasmanında 5-1 mağlup olan Fransız ekibinde 39. dakikada oyuna giren Yusuf Yazıcı, maçın son bölümlerinde sakatlandı. 

Lille Teknik Direktörü Galtier, Monaco maçının ardından Yusuf Yazıcı'nın sakatlığıyla ilgili konuştu. Yusuf'un dizindeki sakatlığının ciddi olabileceğini söyledi. Galtier yaptığı açıklamada, " "Yusuf Yazıcı'nın dizindeki sakatlık sorunu ciddi ve endişe verici görünüyor. Daha kapsamlı kontrollerin ardından netlik kazanacak." ifadelerini kullandı. 

Öte yandan Lille formasıyla bu sezon 25. resmi maçına çıkan Yusuf Yazıcı, totalde 1 gol, 4 asistlik performans sergilerken sezon başındaki anlaşma gereği, 25. maçına çıktığından Trabzonspor bu transferden 1 milyon euro daha kazanacak. 

Lille'in, Monaco deplasmanında 5-1 kaybettiği maçta Zeki Çelik 90 dakika görev yaparken, Yusuf Yazıcı ise maçın 39. dakikasında oyuna dahil oldu. 

(Futbol Arena)


Düğüne kaza rötarı 
Hamarat İrem'den Karadeniz yemekleri
Hayali kız çocuklarını okutmak 
Taner Ölmez, sevgilisi Ece Çeşmioğlu'yla evleniyor!
Enes Batur'un şarkısı alıntı mı? Benzerliğe dikkat çeken Reynmen oldu!
<p>Ülkemizde Fenerbahçe´de futbol oynayan, Sivasspor ve Akhisar Belediyespor da ise teknik direktörl

Roberto Carlos: Fenerbahçe´nin Beşiktaş´ı Yeneceğinden Eminim

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Balıkçıların ağına takılan korkutucu canlılar

Çalışmayan aracın altındaki cıvatayı gördü, eğilip bakınca şok oldu