Yusuf Yazıcı sakatlandı! Yıldız oyuncunun durumu ciddi

Lille'de Yusuf Yazıcı şoku yaşanıyor. Monaco deplasmanında 5-1 mağlup olan Fransız ekibinde 39. dakikada oyuna giren Yusuf Yazıcı, maçın son bölümlerinde sakatlandı.

Lille Teknik Direktörü Galtier, Monaco maçının ardından Yusuf Yazıcı'nın sakatlığıyla ilgili konuştu. Yusuf'un dizindeki sakatlığının ciddi olabileceğini söyledi. Galtier yaptığı açıklamada, " "Yusuf Yazıcı'nın dizindeki sakatlık sorunu ciddi ve endişe verici görünüyor. Daha kapsamlı kontrollerin ardından netlik kazanacak." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Lille formasıyla bu sezon 25. resmi maçına çıkan Yusuf Yazıcı, totalde 1 gol, 4 asistlik performans sergilerken sezon başındaki anlaşma gereği, 25. maçına çıktığından Trabzonspor bu transferden 1 milyon euro daha kazanacak.

Lille'in, Monaco deplasmanında 5-1 kaybettiği maçta Zeki Çelik 90 dakika görev yaparken, Yusuf Yazıcı ise maçın 39. dakikasında oyuna dahil oldu.

(Futbol Arena)