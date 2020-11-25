Yusuf Yazıcı, paha biçilemez

AKŞAM

Arsenal'in 40 milyon euroyu gözden çıkardığı milli futbolcumuzla ilgili menajeri Adem Cebeci, "Net rakamı ben veremem. Ancak bence ona paha biçilemez." dedi.

Lille'deki performansı sonrası birçok Avrupa takımının transfer listesine giren Yusuf Yazıcı’nın menajeri Adem Cebeci, İtalyan basınına konuştu. İngiliz basınında ise Arsenal’in Mesut yerine düşündüğü Yusuf için 40 milyon euroluk bir teklif hazırladığı yazıldı.

Cebeci, “Yusuf’un ne kadar ettiğini Lille’e sorabilirsiniz. Bunu cevaplayacak kişi ben değilim. Ama benden bir cevap isterseniz bana göre Yusuf, paha biçilemez. Milan maçından sonra birçok uluslararası menajer beni aradı. Milan ile doğrudan bir temasımız olmadı. Lazio ise onu istemişti.” dedi.



YILDIZLARI GERİDE BIRAKTI



Öte yandan, Yusuf Yazıcı, UEFA’nın düzenlediği haftanın en iyi performansı oylamasında, yıldız isimleri geride bırakarak ilk sırada yer aldı.