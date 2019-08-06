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aksam.com.tr
  • 06 Ağustos 2019 Salı 08:59
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  • 06 Ağustos 2019 Salı 09:48

Yusuf Yazıcı, Lille formasını giydi

Yusuf Yazıcı, Lille formasını giydi

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Lille'e transferi için Fransa'da bulunan Yusuf Yazıcı, Fransa Ligue 1 ekibinin formasını giydi.

Trabzon'dan transferi için Fransa'ya giden Yusuf Yazıcı, Lille'in formasını üstüne geçirdi. Trabzonspor ile Lille'in, kısa süre içerisinde bu transferi resmen açıklamaları bekleniyor.

İŞTE YUSUF YAZICI'NIN VEDA SÖZLERİ

Taraftarlara üçlü çektirerek Trabzon'dan ayrılan milli futbolcu, "Geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Şunu unutmayın ben gidiyorsam sizlerin sayesinde transfer oluyorum. Sizler benim her şeyimsiniz. Siz kalbimin en güzel derinliklerinde olacaksınız. Ben gidiyorum ki Erdoğdulu bir arkadaşınız bir kardeşiniz olarak Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmeye gidiyorum" şeklinde açıklama yapmıştı.

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