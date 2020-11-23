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aksam.com.tr
  • 23 Kasım 2020 Pazartesi 10:19
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Yusuf Yazıcı Fransız basınında manşetlerde

Yusuf Yazıcı Fransız basınında manşetlerde

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Lille'in Lorient'i 4-0 mağlup ettiği maçta 2 gol, 1 asistlik performans sergileyen milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı, Fransız basınında manşetlere oturdu.

Fransa'nın Lille takımında forma giyen milli yıldız Yusuf Yazıcı, bu sezon 9'uncu golünü kaydetti. 6'sı Avrupa Ligi, 3'ü lig olmak üzere 9 golle takımına büyük katkı sağlayan Yazıcı, dün Lorient'e karşı 4-0'lık skorla kazanılan maçta 2 gol atıp,1 golün de hazırlayıcısı oldu. 23 yaşındaki futbolcunun bu performansı Fransa basınında da geniş yer buldu.

L'EQUİPE: YAZICI YÜRÜYÜŞÜ

Lille, resmi sitesinde Yusuf Yazıcı'yı 'Büyücü' diye tanımlarken, Fransızların ünlü spor dergisi L'equipe dünkü galibiyetin mimarı olarak Yusuf Yazıcı göstererek 'Yazıcı Yürüyüşü' başlığını attı. Dergi, Yazıcı'nın 2 gol ve 1 asistle maçın yıldızı olduğuna da vurgu yaptı.

LE PARİSİEN: MUHTEŞEM YAZICI

Fransa Ligi'nde PSG ile puan farkının 2'ye indirilmesine dikkat çeken Le Parisien, Lille'in Lorient karşısında galibiyeti Yusuf Yazıcı'nın getirdiğini yazdı. 'Lille, Lorient'i ezip Paris'e yaklaşıyor' başlığı atan Le Parisien, 'Muhteşem Yazıcı sayesinde Lille puan farkını 2'ye düşürdü' bilgisine yer verildi.

LE MONDE: TÜRK YUSUF YAZICI'NIN DEHASI

Le Monde de, 'Lille için muhteşem bir akşam' başlığıyla verdiği haberde takımdaki eksiklere dikkat çekerken, 'Renato Sanches, Jose Fonte ve Burak Yılmaz'dan mahrum kalan Lille'e galibiyeti Türk Yusuf Yazıcı'nın dehası getirdi' ifadelerini kullandı.

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Yusuf Yazıcı Fransız basınında manşetlerde

Yusuf Yazıcı Fransız basınında manşetlerde

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