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  3. Yusuf Yazıcı 17 milyon Euro karşılığında Lille'de!

Yusuf Yazıcı 17 milyon Euro karşılığında Lille'de!

Yusuf Yazıcı 17 milyon Euro karşılığında Lille'de!

Transferde mutlu sona ulaşan Lille, Yusuf Yazıcı'nın transferi için Trabzonspor ile bonuslar dahil 17 milyon euroya anlaştı.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun Yusuf Yazıcı inadı kırıldı. Lille, Trabzonspor ile Yusuf Yazıcı'nın transferi için anlaşmaya vardı. Milli futbolcu hafta sonundan önce sağlık kontrollerinden geçecek.

Fransız basınından RMC Sport'un muhabiri Mohamed Bouhafsi, Trabzonspor ile Lille arasında anlaşmanın sağlandığını açıkladı.

Trabzonspor, Lille'in 17 milyon avro ve bonusları içeren teklifini kabul etti. Fransız muhabir Yusuf Yazıcı'nın hafta sonundan önce Fransa'ya giderek sağlık kontrollerinden geçeceğini aktardı.

Lille ile daha önce 5 yıllık anlaşma sağlayan Yusuf Yazıcı, Trabzonspor'un teklifi kabul etmesiyle transferi için geri sayıma geçti.

(Futbol Arena)

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