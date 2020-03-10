Yusuf Şimşek yenilgiyi yorumladı: 'Zaten kadromuz belli'

TFF 1. Lig'in 27. haftasında konuk ettiği Bursaspor'a 3-1 yenilen Ekol Hastanesi Balıkesirspor'un teknik direktörü Yusuf Şimşek, "Bursaspor'u tebrik ediyorum. Biz yarından itibaren Altınordu maçına hazırlanacağız." dedi.
Şimşek, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, ilk yarıda yedikleri 2 golün oyun düzenlerini bozduğunu söyledi.
Gollerden sonra bir şeyler yapmaya çalıştıklarını belirten Şimşek, şöyle konuştu:
"İkinci yarı öncesi oyuncularıma, 'Maçı kaybedebilirsiniz ama en azından mücadelenizden vazgeçmeyin.' dedim. İkinci yarı ellerinden geleni yaptılar. 3-4 günde bir maç oynuyoruz. Zaten kadromuz belli, neredeyse 10 oyuncumuz hiç değişmiyor. Oyuncularımızda yorgunluk var ama ben yine de hepsine teşekkür ediyorum. Ellerinden gelenin fazlasını yapmaya çalıştılar. Bursaspor'u tebrik ediyorum. Biz yarından itibaren Altınordu maçına hazırlanacağız."
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