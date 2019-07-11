Yusuf kapışması

AKŞAM

CORREİRE dello Sport’un haberine göre; Lazio, Milinkovic-Savic’i satabilmek için bastırıyor. Satar satmaz ilk hedefi Yusuf Yazıcı’yı almak. Ancak habere göre; bu transferde geç kalırlarsa Lille, aradan oyuncuyu kapabilir. Trabzonspor’un ise 20 milyon euro bonservis bedeli istediği yazıldı. Ancak Başkan Ahmet Ağaoğlu, daha önce yaptığı açıklamalarda Yusuf ve Abdülkadir Ömür için kaç paralık teklif gelirse gelsin bu sezon kadroda kalacaklarını açıklamıştı. Bu açıklamaya rağmen özellikle Yusuf’un ayrılmak istediği biliniyor.

BİZE GELMEK İSTİYOR

Lille Başkanı, geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaparak milli futbolcunun kendilerine gelmek istediğini söylemişti. Hatta Yusuf, Lille’nin beki Mehmet Zeki Çelik’le sosyal medyada fotoğrafını paylaşmış ve Lille Kulübü’ne adeta yeşil ışık yakmıştı. Abdülkadir’in bu sezon Trabzonspor’da kalmasına kesin gözüyle bakılıyor. Ancak aynı durum Yusuf Yazıcı için geçerli değil gibi...