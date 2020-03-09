Yusuf Hayırlıoğlu: Karanlık odaklar ortaya çıkmaya başladı

Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Hayırlıoğlu, Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Başkanı (TFFHGD) Abdurrahman Arıcı'nın derneğin internet sitesinde Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Zekeriya Alp'in bordo-mavili kulübe yönelik açıklamalarına destek vermesine sert tepki gösterdi.

Hayırlıoğlu, bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, "Mücadele ettiğimiz karanlık odaklar kendilerini teker teker göstermeye başladı." ifadesini kullanarak, şöyle devam etti:

"Başkan yardımcımız Ertuğrul Doğan'ın açıklamalarından sonra MHK Başkanı Zekeriya Alp, tarihte görülmemiş bir biçimde TFF'nin resmi sitesinden kulübümüze karşı bir açıklama yayımladı. Bu açıklamanın, bugün Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneğinin resmi internet sitesinde de kullanıldığına şahit olduk. Sadece kullanılmakla yetinilmemiş, aynı açıklamanın içerisinde kulübümüze karşı sözüm ona ahlak ve etik değerlerden dem vurulmuş, ayrıca yine kulübümüz mahkemeye verilmekle tehdit edilmiştir. Şu anda halen Türkiye Futbol Federasyonunda resmi görevli olan kızının futbol ailesine galiz küfürler etmesine göz yuman bir adam bize ahlak ve etik dersi veremez."

"Bizler TFFHGD Başkanı olan Abdurrahman Arıcı'yı çok iyi tanıyoruz. İşte bizim bahsettiğimiz, acilen Türk futbolundan uzaklaştırılmasını ve defedilmesini talep ettiğimiz sistem ve çarkları bunlardır." değerlendirmesinde bulunan Hayırlıoğlu, şunları kaydetti:

"Kendisini 2010-2011'den çok iyi tanıyoruz ve hafızalarımıza kazımış durumdayız. Kendisi şampiyonluğumuzun çalınmasının mimarlarından birisidir. Ama ne gariptir ki bu kişiler yıllardır futbol ailesinin içerisinde etkin ve yetkin konumda hayatlarını sürdürebilmektedir. Arıcı, futbol ailesine hizmet vermek yerine çeşitli kişi, grup veya zümrelerin güdümünde hareket etmiştir, etmektedir. Arıcı ve onun gibi düşünen onun gibi hizmetini veren kişilerin acilen ve büyük bir titizlikle futbol ailesinin içerisinden çıkartılması gerekmektedir.

Tekrar ediyoruz, futbol ailesinin içerisinde birbirine biat kültürüyle bağlı, hiyerarşi ve özerkliğin uzağında talimatla hareket eden karanlık odaklar yer almaktadır. Bu odaklar dün olduğu gibi bugün de Trabzonspor'un alın terini, emeğini, hakkını çalmıştır. Yarın bir başkasının çalacaktır. Bu karanlık sistem ahlaksızca, alçakça, kapalı kapılar ardında gizlenerek tasarladıkları planları kulübümüzün üzerinde uygulama cüretini göstermektedir. Bu yapı acilen dağıtılmadığı sürece futbolumuzda ahlaktan ve adaletten bahsetmek mümkün olamayacaktır."