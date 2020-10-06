Yusuf Günay: 'Teklif gelmediği için kimseyi satamadık'

Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Transfer dönemini taraftarları memnun edemeden kapatan ve tepkilere hedef olan Galatasaray yönetiminde, Başkan Yardımcısı Yusuf Günay açıklamalarda bulundu.

Fatih Terim'in sürekli olarak oyuncu satışında başarısız olduklarını vurgulaması konusuyla ilgili konuşan Günay, hiçbir oyuncularına teklif gelmediğini açıkladı.

İşte Yusuf Günay'ın açıklamaları:

"Dün başkanımız Mustafa Cengiz önderliğinde yönetim olarak toplandık. Başkanımızın isteğiyle ben Fatih Hocamızı da çağırdım ve çok güzel bir toplantı yaptık. Şunu net olarak söyleyebilirim, bu sene şampiyonluğun en büyük favorisiyiz. Florya'da yeni bir yapılandırmamız mevcut. İdari ve sportif yapılandırma konusunda bazı kararlar aldık. Bunları uygulamaya koyacağız. Hocamız Fatih Terim, Türk futbolunun 1 numarasıdır.

2018 Ocak ayında Sayın Cengiz başkanlığındaki yönetim geldiğinden bu yana 6. transfer dönemi sona erdi. Genel olarak biz bu transfer dönemlerinde toplam 42m€ harcadık, 61m€ oyuncu satışı yaptık ve 20 milyon karda kapattık. Taraftar tabii ki transfer ister ama ilerleyen dönemde Galatasaray yönetiminin ne kadar haklı davrandığını herkes görecektir. Nasıl ki bugün bazı takımlar Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı elde etmesine rağmen katılamıyor, gelecekte başka takımların başına da gelecek bu. Galatasaray ise bu sorunu yaşamayacak. Bizim amacımız bu.

Galatasaray'da bir kaos ortamı yaratmaya yönelik bir girişim söz konusu. Fatih Altaylı da bunlardan biri. Her hafta bizlere hakaret ederek bir program yapmaktadır. Bizden önceki yönetimlere de yaptı aynısını. Eleştirmiyor, hakaret ediyor. Basın özgürlüğü bu değil. Dün akşam yine Fatih Altaylı bazı ithamlarda bulunuyor. Efsanemiz Fatih Terim'in koridorlarda yöneticilere küfrederek dolaşıyor dedi. Hocamız zaten buna cevap verecektir ama böyle bir şey söz konusu olamaz. Zaten bu eylemde Fatih Hoca değil, hiç kimse bulunamaz da.

Daha önce nasıl çalıştıysak, aynı şekilde görev süremizin sonuna kadar çalışmaya devam edeceğiz. Bir arkadaş Kasımpaşa maçından sonra, benim Falcao için bir şeyler söylediğimi iddia etmiş. Bu tamamen uydurma. Zaten mevzubahis söylemede de bir şey yok ama ben söylemedim. Söylesem, söyledim derim. Amaçları zaten belli.



Hocamızın bize oyuncu satmadaki eleştirilerini, dünkü toplantıda da konuştuk. Oyuncu satamamamızdaki ana sebep pandemi. Kimse para harcamıyor zaten. Dünyanın hiçbir kulübünden oyuncularımıza karşı bir talep olmadı. Talep olmayınca da doğal olarak satamadık.



Rakibimizin (Fenerbahçe) limiti aşarak transfer yapması konusunda benim bir yorumum olamaz. O konuda TFF gerekli şeyleri yapacaktır.

Al-sat dahilinde transfer dönemini 30 milyon TL artıda kapattık. Alex Telles'ten gelen 10-12 milyon TL de dahil olduğunda 40 milyon TL'den fazla bir parayla kapattık."

