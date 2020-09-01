Yusuf Günay: 'Marcao'ya gelen bir teklif yok'

Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, Marcao'ya teklif olmadığını söyledi.

Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, TRT Spor'da açıklamalarda bulundu ve Marcao için kendilerine gelen bir teklif olmadığını söyledi.

Brezilyalı oyuncunun bir transfer başarısı olduğunu söyleyen yönetici, "Marcao bir scout başarısı, ekibimiz başarılı bir işe imza attı. Hedeflediğimiz, arzu ettiğimiz transferler de bu şekilde transferler. Marcao için resmi bir teklif gelmedi. Teklif gelen oyuncular var." ifadelerini kullandı.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Newcastle United'ın, Brezilyalı oyuncu için temaslara başladığı iddia edilmişti.