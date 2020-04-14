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  • 14 Nisan 2020 Salı 18:27
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  • 14 Nisan 2020 Salı 18:31

Yusuf Günay koronavirüsü yendi

Yusuf Günay koronavirüsü yendi

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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisiyle hastanede tedavi gören ve taburcu olan Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, evindeki karantina süresini de doldurdu.

Yusuf Günay, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, "Güzel ülkemin güzel insanları. Koronavirüs tedavisi nedeniyle yatmış olduğum hastaneden taburcu edildiğim günden bu yana 15 günlük karantina süresini doldurmuş bulunmaktayım. Çok şükür ki koronavirüsü yendim, sağlık durumum gayet iyi. Tüm hastalarımıza da Allah'tan acil şifalar diliyorum. Koronavirüse yakalan vatandaşlarımıza da tavsiyem şudur, sakin panik yapmasınlar, sağlık çalışanlarımıza ve doktorlarımıza güvensinler." ifadelerini kullandı.

Günay son olarak, sarı-kırmızılı taraftarlara da seslenerek, "Bir mesajım da sevgili Galatasaray taraftarlarına. Sabret, şampiyonluk yolunda meşaleler yine yanacak, tribünler yine coşacak elbet." şeklinde konuştu.

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Yusuf Günay koronavirüsü yendi
Yusuf Günay koronavirüsü yendi

Yusuf Günay koronavirüsü yendi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisiyle hastanede tedavi gören ve taburcu olan Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, evindeki karantina süresini de doldurdu.

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