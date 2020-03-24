Yusuf Günay koronavirüs testi için hastanede

Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, koronavirüs testi yaptırmak üzere hastaneye geldi.

Galatasaray'da İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak ve teknik direktör Fatih Terim'de yapılan koronavirüs testlerinin pozitif çıkması ile tedbirler alınmaya başlandı. Sarı-kırmızılı kulübün Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, tedbir amaçlı koronavirüs testi yaptırmak için Ulus’ta bulunan özel bir hastaneye başvurdu.