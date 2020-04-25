Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, TRT Spor'un Instagram hesabının konuğu oldu.

Sivas'a gittikleri uçağın İngiltere'den gelmesi sebebiyle şüphelendiklerini ifade eden Günay, "8 Mart'ta Sivas'a maça gittik. Sabiha Gökçen'de bindik ve uçağın İngiltere'den geldiği söylendi orada şüphelendik zaten. Fatih hocam ile Abdurrahim Bey'de pozitif çıkınca, başkanımla test yaptırmak istedik. Bizde bir rahatsızlık yoktu ama yaptırmak istedik bizde de pozitif çıktı" dedi.

"BEŞİKTAŞ MAÇININ OYNANMAMASINI İSTEDİK"



Beşiktaş maçının oynanmamasını istediklerini söyleyen Yusuf Günay, "Beşiktaş maçı öncesi seyircili oynama kararı vardı. Önlemleri almıştık. Sonra perşembe günü seyircisiz oynama kararı verildi. Biz de dedik ki koronavirüs bu kadar etkili hale geldi o zaman riske atmayıp maçı oynamayalım. 22 futbolcu olacak bine yakın kişi de içeride olacaktı. Biz bu maçın oynanmamasını istedik. İnsanlar bunu yanlış anladı, Galatasaray seyircisiz oynamaktan çekiniyor gibi... Biz İtalya gibi seyircisiz oynamak yerine ligi ertelenmesi istedik. O gün olan toplantıda bir sorun olduğunu düşünmüyorum. Orada zaten tedbiri almıştık" sözlerini kullandı.

"EKONOMİK OLARAK DERİNDEN ETKİLEYEN BİR SÜREÇ"

Bu süreçte yaşanacak ekonomik kaybı en aza indirmek için çalıştıklarını söyleyen deneyimli spor adamı, "Futbol kulüplerini ekonomik olarak çok derinden etkileyen bir durumla karşı karşıyayız. Her kulübün kendi imkanları farklı... Galatasaray olarak bu süreçte video konferans olarak toplantılar yapıyoruz. Kulüp için neler yapılır, nasıl en az zararla çıkarız diye her gün 3 saate yakın toplantı yapıyoruz. Bu süreç sonunda Galatasaray'ın yararına olan bir netice elde edeceğimizi düşünüyorum. Galatasaray'ın lehine sonuçlanacağını ümit ediyorum" sözlerini kullandı. (Ajansspor)

