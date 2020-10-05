Yusuf Erdoğan'ın golü sonrası Abdurrahim Albayrak: Biz bu adamı almıştık

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki protokol tribünü, basın tribünü ile dip dibeydi. Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın maçı izlerken verdiği tepkiler de çok net şekilde herkes tarafından duyuldu.
"BİZ BU ADAMI ALMIŞTIK"
İlk yarıda bir pozisyonda iki kez geri pas yapan Feghouli'ye "Yeter artık" diyerek bağıran Albayrak, Yusuf Erdoğan'ın golü sonrası çevresindekilere "Biz bu adamı almıştık!" dedi. Albayrak ikinci yarıda da Falcao'nun kaçırdığı gollere çok sinirlendi ve oturduğu koltuktan kalkarak isyan etti.
Yusuf Erdoğan ilk yarının son bölümüne kadar sol kanatta oynarken bir türlü etkili olamadı. Bu dakikadan sonra sağ kanada geçen 28 yaşındaki oyuncu, 45. dakikada ters kanattan sol ayağı ile müthiş bir gole imza attı.
Geçtiğimiz sezon G.Saray ile anlaşan Yusuf Erdoğan, bu fotoğrafı çektirince transferi suya düşmüştü. Terim'in bu kareye sinirlendiği ve bu nedenle transferden vazgeçtiği iddia edilmişti.
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