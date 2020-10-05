  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 05 Ekim 2020 Pazartesi 10:27
  • |
  • Son Güncelleme:

Yusuf Erdoğan'ın golü sonrası Abdurrahim Albayrak: Biz bu adamı almıştık

Yusuf Erdoğan'ın golü sonrası Abdurrahim Albayrak: Biz bu adamı almıştık

Paylaş

Sabah

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın Kasımpaşa maçını izlerken verdiği tepkiler herkes tarafından çok net şekilde duyuldu. Albayrak'ın Feghouli'ye tepkisi ve Yusuf Erdoğan yorumu ise dikkat çekti.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki protokol tribünü, basın tribünü ile dip dibeydi. Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın maçı izlerken verdiği tepkiler de çok net şekilde herkes tarafından duyuldu.

"BİZ BU ADAMI ALMIŞTIK"

İlk yarıda bir pozisyonda iki kez geri pas yapan Feghouli'ye "Yeter artık" diyerek bağıran Albayrak, Yusuf Erdoğan'ın golü sonrası çevresindekilere "Biz bu adamı almıştık!" dedi. Albayrak ikinci yarıda da Falcao'nun kaçırdığı gollere çok sinirlendi ve oturduğu koltuktan kalkarak isyan etti.

Yusuf Erdoğan ilk yarının son bölümüne kadar sol kanatta oynarken bir türlü etkili olamadı. Bu dakikadan sonra sağ kanada geçen 28 yaşındaki oyuncu, 45. dakikada ters kanattan sol ayağı ile müthiş bir gole imza attı.

Geçtiğimiz sezon G.Saray ile anlaşan Yusuf Erdoğan, bu fotoğrafı çektirince transferi suya düşmüştü. Terim'in bu kareye sinirlendiği ve bu nedenle transferden vazgeçtiği iddia edilmişti.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

Fenerbahçe'den gece yarısı bombası! Yeni transfer...
Fenerbahçe'den gece yarısı bombası! Yeni transfer...

Fenerbahçe'den gece yarısı bombası! Yeni transfer...

Haftalardır beklenen transfer sabaha karşı 04:00'te İstanbul'a geldi
Haftalardır beklenen transfer sabaha karşı 04:00'te İstanbul'a geldi

Haftalardır beklenen transfer sabaha karşı 04:00'te İstanbul'a geldi

Kasımpaşa maçında verdiği tepkiyi herkes duydu: Biz bu adamı almıştık
Kasımpaşa maçında verdiği tepkiyi herkes duydu: Biz bu adamı almıştık

Kasımpaşa maçında verdiği tepkiyi herkes duydu: Biz bu adamı almıştık

Bir Dakikada Spor

SPOR GÜNDEMİ

Beşiktaş'tan Serdar Aziz sürprizi
Beşiktaş'tan Serdar Aziz sürprizi

Beşiktaş'tan Serdar Aziz sürprizi

Serdar Aziz'in ezeli rakip Beşiktaş ile prensip anlaşmasına vardığı öne sürüldü.

Transferde son gün bombası! Gün içinde Türkiye'ye geliyor
Transferde son gün bombası! Gün içinde Türkiye'ye geliyor

Transferde son gün bombası! Gün içinde Türkiye'ye geliyor

Trabzonspor, Salzburg'ta forma giyen 33 yaşındaki orta saha Zlatko Junuzovic için Avusturya ekibiyle pazarlıklara başladı. Tecrübeli futbolcunun gün içinde Türkiye'ye gelebileceği öğrenildi.

Gaziantep'ten transferde Mirallas bombası
Gaziantep'ten transferde Mirallas bombası

Gaziantep'ten transferde Mirallas bombası

Gazitantep FK, bir dönem Belçika Milli Takımı'nda da oynayan Kevin Mirallas'ı şehre getirerek sağlık kontrolünden geçirdi.

Fenerbahçe Allahyar'ı gönderdi! İşte yeni takımı
Fenerbahçe Allahyar'ı gönderdi! İşte yeni takımı

Fenerbahçe Allahyar'ı gönderdi! İşte yeni takımı

Fenerbahçe bu sezon da kadrosunda düşünmediği Allahyar Sayyadmanesh'i Ukrayna ekibi Zorya Luhansk'a kiraladığını TFF'ye bildirdi.

Diagne taraftarlara saç baş yoldurdu
Diagne taraftarlara saç baş yoldurdu

Diagne taraftarlara saç baş yoldurdu

Galatasaray'ın Kasımpaşa'ya 1-0 yenildiği maçta Mbaye Diagne'nin performansı Galatasaray taraftarını sinirlendirdi.

Alanyaspor Fenerbahçe'den 4 milyon euro istiyor
Alanyaspor Fenerbahçe'den 4 milyon euro istiyor

Alanyaspor Fenerbahçe'den 4 milyon euro istiyor

Fenerbahçe'nin transfer gündeminde PAOK'tan Pelkas ve Alanyaspor'dan Bakasetas var...İki Yunan futbolcudan Bakasetas için Alanyaspor'a 2.5 milyon Euro teklif edilirken Antalya ekibi 4 milyon Euro istiyor. Öncelik ise PAOK forması giyen 26 yaşındaki oyuncu
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.