Yusuf Erdoğan'dan moral bozan Skrtel açıklaması

Süper Lig'in 15. haftasında Medipol Başakşehir ile Kasımpaşa karşılaştı. İki İstanbul ekibinin nefes kesen karşılaşması 2-2 bitti.
Medipol Başakşehir'in golerini 27'de Nacer Chadli ve 90+2'de Edin Visca attı. Kasımpaşa'nın gollerini 36'da Yusuf Erdoğan ve 85'te Armin Hodzic kaydetti.
Karşılaşmanın ardından Skrtel'in sakatlığı ve maç hakkında konuşan Kasımpaşalı Yusuf Erdoğan, "Maç önüne geçen bir şey oldu. Skrtel'in ayağından gelen sesi duydum. Aşilinde kopma olmuş galiba. Çok üzgünüm. Geçmiş olsun demek istiyorum" dedi.
Medipol Başakşehir'in Slovak savunma oyuncusu Martin Skrtel, mücadelenin 49. dakikasında sakatlandı.
Skrtel, savunmaya dönmek isterken topsuz alanda acı içinde yerde kaldı. İki takım doktorları da Skrtel'e müdahale için sahaya girdi. Yaklaşık 2 dakikalık müdahelenin ardından Skrtel, sedye ile oyundan çıkarıldı.
Deneyimli oyuncunun sol aşil tendonundan sakatlandığı belirtildi. Skrtel'in durumu yapılacak kontrolün ardından netlik kazanacak.
Süper Lig'de 14. haftayı 25 puan ile 4. sırada tamamlayan Beşiktaş, 15. haftada Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak.
Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Kasımpaşa ile 2-2 berabere kalan Medipol Başakşehir'in ligdeki galibiyet özlemi 6 maça çıktı.
Süper Lig'de bu sezon sahasında 7 maçta 14 puan toplayan sarı-kırmızılı ekip, dış sahada aynı müsabaka sayısında 15 puan elde etti.
Süper Lig'in 15. haftasında Kasımpaşa'yı konuk eden Medipol Başakşehir'de teknik direktör Okan Buruk, ligdeki son maçın ilk 11'ine göre kadroda 4 değişiklik yaptı.
Süper Lig'in 15. haftasında konuk ettiği Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a 3-1 kaybeden Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu, zehir zemberek açıklamalarda bulundu.
Süper Lig'in 15. haftasında evinde BB Erzurumspor'a 3-1 mağlup olan Yeni Malatyaspor'da Semih Kaya, sert açıklamalarda bulundu.