Yusuf Erdoğan'dan moral bozan Skrtel açıklaması

Kasımpaşa forması giyen Yusuf Erdoğan, 2-2 sona eren Başakşehir maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'in 15. haftasında Medipol Başakşehir ile Kasımpaşa karşılaştı. İki İstanbul ekibinin nefes kesen karşılaşması 2-2 bitti.

Medipol Başakşehir'in golerini 27'de Nacer Chadli ve 90+2'de Edin Visca attı. Kasımpaşa'nın gollerini 36'da Yusuf Erdoğan ve 85'te Armin Hodzic kaydetti.

Karşılaşmanın ardından Skrtel'in sakatlığı ve maç hakkında konuşan Kasımpaşalı Yusuf Erdoğan, "Maç önüne geçen bir şey oldu. Skrtel'in ayağından gelen sesi duydum. Aşilinde kopma olmuş galiba. Çok üzgünüm. Geçmiş olsun demek istiyorum" dedi.

Medipol Başakşehir'in Slovak savunma oyuncusu Martin Skrtel, mücadelenin 49. dakikasında sakatlandı.

Skrtel, savunmaya dönmek isterken topsuz alanda acı içinde yerde kaldı. İki takım doktorları da Skrtel'e müdahale için sahaya girdi. Yaklaşık 2 dakikalık müdahelenin ardından Skrtel, sedye ile oyundan çıkarıldı.

Deneyimli oyuncunun sol aşil tendonundan sakatlandığı belirtildi. Skrtel'in durumu yapılacak kontrolün ardından netlik kazanacak.