Yusuf Erdoğan yaşananları anlattı

Galatasaray ile anlaşmanın bozulduğunu kaydeden Yusuf, "Bitmiş gibi bir durum vardı ortada. Neler oldu, neler yaşandı, herkes zamanla doğruyu, yanlışı anlayacaktır. Askerde de böyle bir muhabbetim olmuştu. Anlaşmaya vardık, daha sonra olumsuz şeyler oldu. Fatih hocanın olumsuz raporu mu oldu, bilmiyorum, nasip olmadı artık. Fotoğraf mevzusu falan çıktı benim. Çok abartılacak, medyada abartıldığı kadar kötü bir durum yaşadığımı düşünmüyorum. Arkadaşımın benimle askerlik yapması ve kendi için anı biriktirmesi nedeniyle şanssızlık mı diyelim artık" ifadelerini kullandı.

"HEVESLENİP FOTOĞRAF ÇEKİLMİŞTİM"

Heveslendiği için böyle bir şey yaptığını belirten 26 yaşındaki oyuncu, "Ben neysem, oyum. Ben Bursa'ya gideceğim zaman da çok mutlu oldum, formasını değiştirdim. İmzayı atacağım zaman evde Bursaspor forması giyip, bana yakıştı mı diye bakıp fotoğraf çekmiştim. Oraya gitmek her futbolcunun isteyeceği bir şey. Ben de o zaman askerdeydim, her şey bitmiş gözüyle baktığım için arkadaşların ısrarıyla, yakışacak mı bir fotoğraf çekelim dediler, öyle bir anı yapalım dedik. Böyle bir duruma düşeceğimi zannetmiyordum, öyle olsa ben de formayı giyecek değilim. Burayla anlaşsam, bu formayı giyip fotoğraf çekilirdim. O dönem, heveslenip fotoğraf çekilmiştim, böyle bir şey yaşandı. Benim için hayırlı olduğunu düşünüyorum bu transferin. Burada kendimi daha iyi ifade edip, her şerde hayır varı yaşıyor gibi hissediyorum kendimce" diye konuştu.

Yusuf Erdoğan, Galatasaray'a transferinin yatmasının ardından Kasımpaşa ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.