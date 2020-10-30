Yusuf Erdoğan: Trabzonspor'da anı biriktirmeme izin vermediler

Kasımpaşa'nın başarılı futbolcusu Yusuf Erdoğan, deplasmanda 4-3 kazandıkları Trabzonspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Yusuf Erdoğan’ın açıklamaları şu şekilde:



“Müthiş bir maç oldu. Biz de kazanabilirdik, onlar da kazanabilirdi. Futbol bu yüzden güzel. Son dakikada da olsa hak ettiğimiz bir galibiyet oldu. Bana bu statta çok anı biriktirtmediler. Trabzonspor benim için Avni Aker'de kaldı. Trabzonspor deyince aklıma burası değil Avni Aker geliyor. Trabzonspor'u yendiğimiz için mutluyuz. Herkesin yüreğine sağlık.”