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Yusuf Erdoğan, Kasımpaşa ile sözleşme imzaladı

Yusuf Erdoğan, Kasımpaşa ile sözleşme imzaladı

Spor Toto Süper Lig takımlarından Kasımpaşa, Yusuf Erdoğan ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Bursaspor'dan ayrılan ve bonservisi elinde olan Yusuf Erdoğan, Kasımpaşa'da. Hatırlanacağı üzere bir süredir Galatasaray'ın gündeminde olan Yusuf Erdoğan'ın sarı kırmızılı formayı giymesi ve bu fotoğrafın sosyal medyaya sızması başta teknik direktör Fatih Terim olmak üzere camiayı kızdırmıştı.

Galatasaray yönetimi ve teknik direktör Fatih Terim, bu ve bazı gerekçelerden dolayı Yusuf Erdoğan transferinden vazgeçti. TRT Spor'un haberine göre, Spor Toto Süper Lig takımlarından Kasımpaşa, Yusuf Erdoğan ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

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