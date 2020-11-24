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aksam.com.tr
  • 24 Kasım 2020 Salı 10:36
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Yusuf, Burak ve Zeki Lille'de şov yapıyor

Yusuf, Burak ve Zeki Lille'de şov yapıyor

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Sabah

Fransız temsilcisi, Türk futbolcuların omuzlarında yürürken Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz ve Zeki Çelik birçok istatistikte takımın en iyi isimleri oldu.

Lille, hem Avrupa'da hem de ligde Türk futbolcuların performanslarıyla yürüyor. Fransız ekibinin Avrupa'da en çok gol atan, gol pozisyonuna giren, kilit pas gönderen, en sık gol bulan, en çok şut atan ismi Yusuf Yazıcı olurken, 23 yaşındaki isim, önceki akşam iki gol, bir asistle yıldızlaştı. Burak Yılmaz'ın olmadığı maçlarda Yusuf öne çıkarken, 23'lük yıldızın forma giymediği karşılaşmalarda ise 35 yaşındaki forvet takımını sırtladı. Fransız ekibinde gol sıklığı karnesinde ilk iki Burak ve Yusuf'un oldu. Yusuf, her 83 dakikada, Burak ise 129 dakikada bir skora katkı yaptı. Burak, ayrıca en fazla şut atanı (2,1) olurken, kilit pasta da (1,4) Yusuf üçüncü oldu. Zeki ise top çalma (3,4) ile takımın en iyisi.

KASIM AYINDA BİR BAŞKAYIZ

Kasım'da Lille'in son 4 resmi maçına Burak ve Yusuf damga vurdu. Fransız ekibinin attığı 10 golde de rol oynadı. 7 gole imza atan ikili 2 de asist yapmayı başardı.

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