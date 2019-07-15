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'Yusuf ayrılacak'

'Yusuf ayrılacak'

Lille’den transfer teklifi alan Yusuf Yazıcı’nın, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ile yaptığı görüşmede ayrılmak istediğini söylediği iddia edildi.

AKŞAM

TRABZONSPOR’DA Yusuf Yazıcı ile bir kaç gündür yapılan görüşmelerde genç oyuncunun ikna edilemediği öğrenildi. Yusuf’un camianın ileri gelenlerine ve yönetime “Benim hayallerim var ve en önemli hayalim de Trabzonlu, Trabzonsporlu Yusuf Yazıcı olarak şehrimi ve takımımı Avrupa’da temsil etmek“ ifadelerini kullandığı belirtildi. Yusuf Yazıcı’nın Fransa’nın Lille Kulübü’yle her konuda anlaştığı kaydedildi.

UÇAK İSTANBUL’DA

FRANSIZ ekibinin ise Trabzonspor’a haber göndererek bonusları aradan kaldırdığı ve Yusuf için son teklifin net 15 milyon euro ve bir sonraki satıştan da yüzde 10 pay olarak değiştirdiği bildirildi. Lille Kulübü’nün özel uçağının İstanbul’da beklediği belirtildi. Başkan Ahmet Ağaoğlu, daha önce yaptığı açıklamalarda Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür’ün bu sezon takımda kalacağını ancak önümüzdeki yıl ayrılabileceklerini belirtmişti.

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