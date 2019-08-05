Yusuf 19 milyon euroya Lille'de

AKŞAM
TRABZONSPOR’UN yıldızı Yusuf Yazıcı yuvadan ayrıldı. Yılın transferinin perde arkasında şu gelişmeler yaşandı: Lille’in Yusuf için verdiği 15 milyon euroluk ilk teklif Bordo-Mavili yönetimi tatmin etmedi. Özellikle başkan Ahmet Ağaoğlu’nun ortaya koyduğu net tavır iki kulüp arasında uzun pazarlıkların yaşanmasına neden oldu. Lille yetkilileri Başkan Ağaoğlu’nu ikna etmek için Türkiye’ye geldi. Fransız ekibi teklifi 19 milyon euroya çıkardı. Sonraki satıştan Trabzon’a yüzde 20 pay teklif edildi. Ağaoğlu’nun inadı kırılmış oldu.
DÜĞÜNDEN SONRA AÇIKLADI
Yaşanan bu gelişmelerin ardından Trabzonspor Başkan Ahmet Ağaoğlu ve Yusuf Yazıcı, Trabzon’da takımın kalecisi Uğurcan Çakır’ın önceki günkü düğününde bir araya geldi. Yusuf, Başkan Ağaoğlu’na ayrılacağını duyurmak istediğini söyledi. İmzaların atılmaması nedeniyle kulüp henüz transferi açıklamasa da Ağaoğlu Yusuf’un bu isteğine onay verdi. Yusuf Yazıcı da düğün bittikten sonra gece saat 01:00 sularında instagram hesabından ayrılma kararını resmen açıkladı. Trabzonspor’un resmi açıklamayı yapması sonrası Yusuf’un Fransa’ya gitmesi bekleniyor.
DEĞERLENDiRMEK iSTiYORUM
Genç futbolcu yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: Kulübümüz, şartlarının iyileştirilmesi başta olmak üzere birçok konuda kalmam için her türlü fedakarlığı yaptı. Başkanımız Ahmet Ağaoğlu, Trabzon’da oynamam gerektiğini defaatle bana ilettiler ancak ben, Trabzonsporumu ve ülkemizi yurt dışında en iyi şekilde temsil etmek adına ayağıma gelen bu fırsatı değerlendirmek istiyorum. Tribünlerinde sevindiğim, alt yapısında yetiştiğim A Takımında kaptanlık bandını taktığım ve bu güzide formayı giymekten gurur duyduğum Trabzonsporumdan ayrılma konusundaki kararımı vermiş bulunmaktayım.
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