Yunus Mallı: 'Türkiye'ye gelmemek için bir sebep göremiyorum'

Wolfsburg forması giyen Yunus Mallı, biten sözleşmesi ve geleceği ile ilgili açıklamalarda bulundu.

2016-2017 sezonunun devre arasında yaklaşık 12.5 milyon Euro’ya Mainz’dan, Wolfsburg’a transfer olan Yunus Mallı’nın sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Avrupa’dan da teklifler alan 28 yaşındaki futbolcuyla Türkiye’den; başta Trabzonspor olmak üzere Galatasaray ve Başakşehir’in ilgilendiği konuşuluyor.

Geleceği ile ilgili Fanatik'e bir röportaj veren Yunus Mallı, "Wolfsburg’da her zaman hedeflerim ve inancım vardı. Bu motivasyonla her transfer döneminde kulüpte kalmayı tercih ettim. Şu an için görünen; bu şartlarda sezon sonunda yollarımızın ayrılacağı yönünde. Ancak geleceğim önümüzdeki haftalarda da netleşebilir" dedi.

Ligde sadece iki maçta forma giyen Yunus Mallı, "Bir oyuncu olarak her zaman sahada olmak ve takıma katkı sağlamak istersiniz. Şu anki süreçte elimden gelenin fazlasını yapmaya çalışıyorum. Fırsat geldiğinde, takımın bana ihtiyacı olduğunda hazır olmaya çalışıyorum. Ekstra idmanlar yapıyorum. Takım iyi giderken, teknik ekip de değişikliğe sıcak bakmıyor. Ancak sonradan da olsa oyuna dahil olmak istiyorsunuz. Bu olmayınca kafanızda soru işaretleri ortaya çıkıyor" diye konuştu.

Son olarak Süper Lig'e transferi ile ilgili çıkan haberleri de yorumlayan Mallı, "Geçmişte transfer dönemlerinde Türkiye’den benimle ilgilenen kulüpler oldu ve oluyor da. Şu an isim vermek yanlış olur ama Bundesliga’da kendimi hep iyi hissettim. Mutluydum ve Almanya’da yapacaklarımı tamamlamadığıma inanıyordum. Avrupa’dan da teklifler gelmesine rağmen de kalmaya devam ettim. Transferimle ilgili konularda yetkili kişi menajerim ve aynı zamanda amcam İlhan Mallı’dır. Ben bu süreçte işin sadece futbol kısmına odaklanmak istiyorum. Bu konulara fazla girmek istemiyorum. Bir gün Türkiye’de Süper Lig’de oynamak isterim. Türkiye her zaman benim için bir opsiyon ve ülkemi seven biri olarak zamanı geldiğinde kariyerimi orada sürdürmek güzel olur. Ancak bu zamanı iyi bulmak lazım. Ne zaman olduğunu gelecek haftalar gösterir. Türkiye’de istikrarlı bir takıma gitme ve şampiyonluk yaşama şansım varsa, teklifi geri çevirmek için bir sebep göremiyorum" ifadelerini kullandı.