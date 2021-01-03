Yunus Mallı adım adım Trabzonspor'a

Sabah

Wolfsburg, kadrosunda düşünmediği ve sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Yunus Mallı'nın bonservisinde kolaylık göstermeye hazır. 28 yaşındaki 10 numara için Trabzonspor temaslarını sürdürüyor.

Fırtına 5 Ocak'ta resmen başlayacak ara transfer için hummalı bir çalışma içinde… Bordo-mavili takımın, Almanya'dan ayrılma düşüncesinde olan Yunus Mallı için temasları sürüyor.



BONSERVİSİNDE KOLAYLIK GÖSTERMEYE HAZIR

Wolfsburg Kulübü, bu sezon biri lig olmak üzere sadece iki karşılaşmada görev alan ve sözleşmesi bu sezon sonu bitecek 28 yaşındaki oyuncuyu kadroda düşünmediği için bonservisinde kolaylık göstermeye hazır.

TRABZONSPOR'A YEŞİL IŞIK

Milli Takım'da oynayan ve EURO 2020'de görev alabilmek için daha çok forma giyeceği bir takıma gitmek isteyen Yunus'un Trabzonspor'a yeşil ışık yaktığı belirtildi. Almanya dışına hiç çıkmayan gurbetçi yıldızın teklifi düşündüğü öğrenildi.