Yunas'a 2 milyon euro

AKŞAM
GALATASARAY altyapısından yetişen ve zaman zaman A Takım’da forma şansı bulan Yunus Akgün için Belçika’nın Cercle Brugge takımı devreye girdi. Cim-Bom’a transfer için 2 milyon euroluk bonservis teklifi yapıldı. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim genç oyuncusunun 2 milyon euro karşılığında satılmasına sıcak bakmıyor. İki kulüp arasında görüşmeler devam ediyor. Bu hafta içerisinde genç oyuncu ile ilgili son kararın verilmesi bekleniyor. Galatasaray ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Yunus Akgün, bu sezon U19’da 19 maçta forma giydi ve 8 gol, 7 asistlik performans sergiledi. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, geçtiğimiz sezon Yunus Akgün ile ilgili “Yunus Akgün’ün üzerinde ciddiyetle duruyoruz. Sağda da solda da oynuyor. Zamanla daha iyi olacak. Bu sene öne çıkanlardan bir tanesi o solak. Kendisinin gösterdiği performanstan çok mutluyum”ifadelerini kullanmıştı.
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Belçika’dan Cercle Brugge, Yunus Akgün için G.Saray’a 2 milyon euroluk bir teklif yaptı. Fatih Terim teklife sıcak bakmıyor. Görüşmeler sürüyor.
G.SARAY’IN eski başkanlarından Adnan Polat, kendi döneminde açılan Mardin G.Saray Okulu’nu misafir etti, çocuklara forma dağıttı.
Tahkim Kurulu, F.Bahçe’nin harcama limitini 16 milyon TL yükseltti. Ancak, Sarı-Lacivertli kulüp, bu artışa rağmen transfer yapılmasının mümkün olmadığını açıkladı. Formül oyuncu satışı.