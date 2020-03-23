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aksam.com.tr
  • 23 Mart 2020 Pazartesi 08:00
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  • 23 Mart 2020 Pazartesi 08:06

Yunanistan'a döndü

Yunanistan'a döndü

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Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nın bazı oyuncuları ve idarecilerinde koronavirüs belirtilerine rastlandığı açıklanmıştı. Yunan basını, dün Kostas Sloukas'ın Yunanistan'a döndüğünü yazdı.

AKŞAM

İstanbul’dan ayrılarak Selanik’e giden ve evinde karantinaya giren yıldız basketbolcu, doktorlar tarafından takip ediliyor. Öte yandan Sloukas, sosyal medya da arabasında çektiği bir fotoğrafı, “Evde karantina için sonunda özgürüm” ifadeleriyle paylaştı. Yunan basketbolcunun elinde eldiven olması dikkat çekti. Sloukas’ın karantina dönemini F.Bahçe Kulübü yakından izliyor.

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